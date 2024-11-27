نشرة السومرية.. البنوك الامريكية تتوقف عن التعامل مع المصارف العراقية ومفاوضات لتشكيل حكومة كردستان

# مع سريانِ وقفِ اطلاقِ النارِ في لبنان .. الاسرُ النازحةُ تعودُ الى الجنوبِ والجيشُ اللبناني يُمسكُ الحدود# دخيل تكشفُ للسومريةِ عن ايقافِ تعاملِ البنوكِ الامريكيةِ مع المصارفِ العراقيةِ مطلعَ العامِ المقبل#عجلةُ مفاوضاتِ تشكيلِ حكومةِ الاقليمِ تدورُ بين الحزبين الرئيسيين.. والاحزابُ الصغيرةُ تمثلُ بيضةَ القبان#احصاءاتٌ رسميةٌ تكشفُ عن وجودِ عشرينَ الفَ تاجرٍ ومتعاطٍ للمخدراتِ في السجونِ والاصلاحيات