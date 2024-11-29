نشرة السومرية.. مخاوفُ من اغلاقِ منصةِ بيعِ الدولار وسلةُ القوانينِ الجدليةِ تدورُ داخل اروقةِ البرلمان

# سلةُ القوانينِ الجدليةِ تدورُ داخل اروقةِ .. والمشهداني يبحثُ عن توافقٍ لتمريرِها# اعتراضاتٌ نيابية ٌ على تعديلِ جداولِ الموازنةِ المالية .. وكلفةُ نفطِ الإقليمِ تؤخرُ التمرير# مخاوفُ من اغلاقِ منصةِ بيعِ وهيمنة ُ مصارفَ خارجيةٍ على الحوالات#معاركُ داخلية ٌ تُشعلُ الساحةَ السورية .. الجيشُ يستعيدُ بعضَ المناطقِ والعراقُ يؤمنُ الحدود