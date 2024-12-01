62 مليار دولار حجم الاستثمارات الاجنبية في العراق‎

اثنان وستون مليار دولار هو حجم الاستثمارات الاجنبية في بحسب تصريحات حكومية، هذه الاموال ينتظر منها ان تنعش الاقتصاد وتشغل الاف الايدي العاملة وتنهي ازمة البطالة.برأيك هل الاستثمارات فرصة لإنعاش الاقتصاد ومعالجة تراجع القطاعين الصناعي والخدمي؟.. شاهد هذا التقرير من .