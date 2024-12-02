الاتصالات تتعمق بحظر المواقع والتطبيقات

بعد حملتها لحظر المواقع الإباحية توسعت نحو أخرى غير اباحية، حظرت الاتصالات موقع وهو موقع تقييم ومراجعات الاعمال السينمائية.الوزارة تعرضت لسخرية واسعة لكنها بررت خطوتها بان الموقع "يروج للمحتوى الهابط". وتوجت الاتصالات خطواتها بحظر "ساوند كلاود" وهو مكتبة صوتية للاغاني وليس المحتوى المرئي.يزور التطبيق اكثر من 200 الف شهريا وهو ثالث اكثر المواقع الصوتية زيارة. واعتبر مراقبون ان الوزارة حظرت "ساوند كلاود" بسبب كون الأغاني "حرام"."ليس كل برتقالي اباحي".. الاتصالات تعرضت للسخرية من قبل رواد التواصل.