تيار سياسي: العراق ليس بندقية للايجار ولايجب ان يتدخل بالشأن السوري

وقال السيد خلال حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الدولة العراقية معنية بالحفاظ على السيادة من خلال رفض التدخل بالشوون الدولية"، الى ان "الحرب في سوريا مصنفة على انها حكومة مع شعب وليس ارهاب والوضع لا يصب بصالح اذا شارك بها".واضاف انه "لا يجوز للعراق التدخل بالشأن الداخلي لأي مثلما لا يقبل الامر عليه"، مبينا ان "الخليج العربي يشرك الحكومة السورية من جهة ويساند المعارضة من جهة اخرى".وتابع، ان "امريكا واسرائيل تريدان شمال سوري جديد وهناك اطماع تركيا في سوريا والعراق غير مجبر على التوقيع على اتفاقية التقسيم"، مؤكداً ان "العراق ليس بندقية للايجار ولايجب ان يتدخل بالشأن السوري".واشار الى ان "الاسد كان يتحدث عن تسوية مع المعارضة لغاية الـ 5 اشهر الاخيرة، والى الان التدخل الروسي غير واضح ودعت الى ضبط النفس من قبل طرفي النزاع ولم تتدخل رغم ان لديها مطامع في سوريا فلماذا يتدخل العراق".ولفت الى ان "هناك من يسهل حركة دخول الفصائل الى سوريا لتكون طرف في النزاع والانظمة الكبرى ليس لها معتقدات دينية وتريد فرض سياستها وتنظر الى الامر بان هذه المشاركة هو وجود منظمات ارهابية تهدد مصالحها في الساحة السورية".وبين انه "اذا كان الوضع في سوريا يؤثر على الامن لماذا لا تتدخل بشكل واضح وصريح مثل اشراك جهاز مكافحة الارهاب او الجيش".واكمل، ان "ايران لديها حدود مع افغانستان اكبر من حدود مع سوريا والوضع هناك اخطر ولم تتدخل بشؤونها لانها تعمل وفق اطر دبلوماسية وعلى الحكومة العراقية ان تسير على خطاها اسوة بها".