تأجيل جلسة البرلمان بعد الخلاف على تعديلِ الموازنةِ

السلطة التشريعية... تعديل الموازنة يثير الخلاف ويؤجل الجلسة الى يوم السبت المقبل







مرةً اخرى يؤجلُ البرلمانُ جلستَه اثرَ الخلافِ على تعديلِ نصوصِ الموازنةِ، سيما بين الكتلِ الكردستانيةِ والكتلِ الاخرى.

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