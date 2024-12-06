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توقعات عام 2025: سنة الصاعقة..ما وضع الأبراج؟
خاص السومرية
تمرّ السنوات بأحداثها وتغيراتها، إلا أن بعض السنوات تأتي مختلفة بشكل جذري، وكأنها تحمل بين طياتها مفترق طرق للبشرية جمعاء.
2024-12-06 | 05:18
2024-12-06T05:18:31+00:00
Alsumaria Tv
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توقعات عام 2025: سنة الصاعقة..ما وضع الأبراج؟
1,648 مشاهدة
تمرّ السنوات بأحداثها وتغيراتها، إلا أن بعض السنوات تأتي مختلفة بشكل جذري، وكأنها تحمل بين طياتها مفترق طرق للبشرية جمعاء.
وفقا لعالمة الفلك
جاكلين
عقيقي التي تشاهدونها عبر
يوتيوب
السومرية
، سنة 2025 تُطل علينا بوصفها عامًا كارثيًا، مشحونًا بالتوترات والتحولات الكبرى.
للاطلاع على توقعات برجك للعام 2025
أنقر هنا
إنه عام تتسارع فيه التغيرات الكونية والاجتماعية، ليصبح كل شهر منه علامة فارقة في تاريخ الأرض. ومع الانتقالات الفلكية الفريدة التي تشهدها الكواكب هذا العام، يبدو أننا على أعتاب عهد جديد يتجاوز حدود الخيال، في مسيرة عبور من عصر إلى آخر، من عصر الحاضر المليء بالتحديات إلى عصر
الذكاء الاصطناعي
والابتكار.
بحسب عالمة الفلك
جاكلين
عقيقي، سنة 2025 هي سنة كارثية وحساسة للغاية، سنة مليئة بالمخاطر الكبيرة وأحداثها الصعبة تفوق الوصف والخيال. إنها سنة نتابع فيها آثار الدمار والنكبات التي خلفتها سنة 2024 ، والتي لم يسلم منها لا البشر ولا الحجر. إنها سنة المخاض العسير، نعبر خلالها من عصر إلى عصر! سنة ستحدد، حسب تطوراتها، مصير قيادة العالم!
تبعا
لتوقعات
جاكلين
عقيقي
على قناة السومرية، تُعدّ سنة 2025 سنة العبور والتحولات الكونية الاستثنائية، حيث تشهد تغيرات كبيرة في مواقع الكواكب السريعة والبطيئة. إنها سنة لا يكاد يخلو شهر منها من أحداث عالمية مؤثرة، مع انتقال بلوتو نهائيًا إلى برج الدلو، وانتقال نبتون إلى الحمل. كل ذلك يترافق مع وجود المريخ في برج الأسد، وأورانوس في برج الثور في مربع صعب مع بلوتو.
تؤكّد عقيقي أنّ سنة 2025 هي سنة الذروة على جميع الأصعدة، بأرقامها الفريدة. إنها سنة الانهيارات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وسنة العبور من مرحلة استمرت 25 عامًا إلى مرحلة جديدة تمتد لـ 25 عامًا أخرى، مع انتقال بلوتو إلى برج الدلو لمدة 20 عامًا.
نحن الآن نختم مرحلة، حيث تتغير مواقع الكواكب بالكامل، وندخل عصرًا جديدًا، عصر الدلو، عصر
الذكاء الاصطناعي
بكل معانيه. خلال الـ 20 سنة المقبلة، ستشهد البشرية تطورات مذهلة وسريعة للغاية، تنتقل فيها من محطة إلى أخرى، ومن جيل إلى جيل!
تشكل السنة الجديدة للكثير من الأفراد والدول فرصة لمراجعة الحسابات وإعادة تقييم الأمور. إنها سنة "المريخ"، كوكب الحرب، مما يجعلها سنة شديدة الصعوبة، خاصة خلال صيف عام 2025، الذي قد يكون مليئًا بالتوترات الشديدة.
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