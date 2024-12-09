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تعديل المادة 12 يفتح شهية التعديلات .. الموازنة الثلاثية أصبحت "ثنائية"
خاص السومرية
2024-12-09 | 03:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,864 مشاهدة
في
منتصف
2023، صوّت مجلس
النواب
العراقي
على موازنة ثلاثية، فالحكومة الحالية حرصت على أن يكون قانون الموازنة لـ3 سنوات، للتخلص من أبرز معرقلات الموازنة خلال الأعوام الماضية، والمتمثلة بالمناكفات السياسية السنوية، لذا حرصت الحكومة على إقرار موازنة لثلاث سنوات لا تضطرها الى انتظار التوافق
السياسي
سنويًا، وتكون نافذة للدورة الحكومية بالكامل.
لكن هذه الخطة باتت مهددة الان، ويبدو أنّ الموازنة الثلاثية أصبحت "ثنائية" بالحقيقة، فبينما جرت بنود الموازنة على عامي 2023 و2024 فور المصادقة على الجداول فقط، يدخل
البرلمان
الان
في لعبة الأيام الخوالي المتمثلة بتعديل الموازنة وطلب كل فئة سياسية لتعديل خاص يلبي تطلعاتها او تطلعات جمهورها كما تعتقد.
تعديل المادة 12.. بوابة تفتح شهية التعديلات بفقرات الموازنة الاخرى
فبوابة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، والذي يتعلق بتعديل كلف انتاج نفط كردستان، ستكون مفتوحة وفاتحة لشهية التعديلات الأخرى التي قد تجعل الموازنة عرضة للاضافة والتعديل والشطب والمناقلات والمساومات السياسية، بينما توشك السنة المالية على الانتهاء ولا بوادر قريبة لامكانية الانتهاء من الموازنة وجداولها قريبًا.
الحكومة ارسلت تعديلا يشمل المادة 12
أرسلت الحكومة تعديلا يخص المادة 12 فقط من مواد الموازنة البالغة 78 مادة، وهذه المادة تتعلق بالكلف المالية المحتسبة لانتاج نفط إقليم كردستان بعد توقف تصدير نفط إقليم كردستان حاولي عامين بسبب الخلاف بين الحكومة الاتحادية ببغداد من جهة، وبين الشركات الأجنبية العاملة في نفط كردستان من جهة أخرى.
شركات نفط كردستان ترى ان 6 دولارات للبرميل "سعر غير عادل"
فالشركات الأجنبية في كردستان ترى ان احتساب كلفة انتاج برميل النفط في الإقليم مساوٍ لكلفة انتاج برميل النفط في جنوب
العراق
والبالغ 6 دولارات للبرميل، أمرًا غير ممكن، خصوصا وان حقول النفط في كردستان تقع في مناطق صعبة وجبلية وكلف الإنتاج فيها اكثر من كلف الإنتاج في الجنوب.
وضع جهة استشارية لتحديد كلفة الانتاج في كل حقل خلال 60 يومًا من تشريع
التعديل
وبناء على ذلك، توصلت الحكومة الى ضرورة وضع جهة استشارية تقوم بتحديد الكلفة العادلة لانتاج برميل النفط في كردستان، وتم تضمين هذا
التعديل
في المادة 12 من الموازنة الذي قرأه
البرلمان
قراءة أولى، كما يتضمن
التعديل
احتساب كلف الإنتاج 16 دولارا للبرميل لحين انتهاء الجهة الاستشارية من احتساب كلفة البرميل العادلة خلال 60 يوما من التصويت على تعديل الموازنة.
التعديل
قرأ قراءة اولى وجداول 2025 لن تصل قبل الانتهاء من
التعديل
قرأ
البرلمان
القراءة الأولى للتعديل في 26 نوفمبر الماضي، ولا يزال امام
التعديل
قراءة ثانية ثم تصويت، وخلال هذه الفترة لن ترسل الحكومة جداول الموازنة لحين الانتهاء من تعديل نص الموازنة الأصلي لاحتساب الكلف والتغييرات التي ستطرأ على جداول الموازنة.
ظهور رغبات برلمانية لـ"تمديد التعديل" لفقرات اخرى.. الانتخابات والمناكفات تقترب
في الاثناء، بدأت الكثير من الآراء البرلمانية تبدي اعتراضها على تعديل هذه المادة واحتساب الكلفة الجديدة لنفط كردستان، كما بدأت تظهر رغبات برلمانية لاستغلال فتح باب التعديل، لتعديل فقرات أخرى في الموازنة وعدم الاقتصار على تعديل المادة 12 المتعلقة بنفط كردستان فقط.
2025 قد لا تشهد اقرار موازنة
بل إنّ الكثير من الرغبات السياسية والتطلعات الشعبية قد تدخل على خط تعديل فقرات أخرى من الموازنة خصوصًا وان الانتخابات بدأت تقترب، وهو ما يعني عودة التجاذبات التي ستؤخّر إقرار موازنة 2025، خصوصا وان
البرلمان
سيدخل عطلته التشريعية في التاسع من ديسمبر الجاري.
هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة،
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