عضو بائتلاف المالكي: الأزمة السورية أشبه بحرب عالمية

وقال الكركوشي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، ان “قرار الحرب والسلم لم يعد بيد دول المنطقة، بل رهينة للدول العظمى”، واصفًا ما يجري في سوريا بأنه “شبه حرب عالمية”، حيث تتداخل فيه مصالح القوى الكبرى.وأشار الكركوشي إلى أن العظمى هي الفاعل الأساسي وراء الأزمة السورية.