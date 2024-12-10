حكمة السوداني تنقذ البلاد وسط اضطراب المنطقة

تمكن من الحكومة بحنكة وحكمة خلال اكثرِ الفترات حساسية بتريخ المنطقة، خاصة بعد مواجهة البلاد تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي.إليكم هذا التقرير من السومرية!