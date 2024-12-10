نشرة السومرية.. يونامي تدعو للحفاظ على مكتسبات النصر وغارات إسرائيلية تدمر مراكز بحوث سورية

# رسميا.. الحكومة الانتقالية برئاسة البشير تتسلم مقاليد السلطة في سوريا، التكليف يقضي بانتهاء المهام خلال ثلاثة اشهر# تدمير مركز البحوث العلمية في دمشق بالكامل بفعل الغارات الصهيونية.. ومقتل عالم كيمياء بظروف غامضة# يستذكر ملحمة دحر بالتزامن مع تحركات لتأمين الحدود، ويونامي تدعو للحفاظ على مكتسبات# ازمة الطاقة تصل ذروتها.. تراجع ملحوظ في ساعات التجهيز.. ووزارة تتجاهل توضيح الاسباب