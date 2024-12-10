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نشرة السومرية.. يونامي تدعو للحفاظ على مكتسبات النصر وغارات إسرائيلية تدمر مراكز بحوث سورية
خاص السومرية
2024-12-10 | 11:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
658 مشاهدة
إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية
السومرية
اليوم الثلاثاء 10 كانون
الأول
2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.
# رسميا.. الحكومة الانتقالية برئاسة البشير تتسلم مقاليد السلطة في سوريا، التكليف يقضي بانتهاء المهام خلال ثلاثة اشهر
# تدمير مركز البحوث العلمية في دمشق بالكامل بفعل الغارات الصهيونية.. ومقتل عالم كيمياء بظروف غامضة
#
العراق
يستذكر ملحمة دحر
داعش
بالتزامن مع تحركات لتأمين الحدود، ويونامي تدعو للحفاظ على مكتسبات
النصر
# ازمة الطاقة تصل ذروتها.. تراجع ملحوظ في ساعات التجهيز.. ووزارة
الكهرباء
تتجاهل توضيح الاسباب
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