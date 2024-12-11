خلافات تنذر بتأخير اقرار موازنة 2025‎

يشكل الخلاف على تعديل نصوص الموازنة الخاص بنفط الإقليم أبرز المعرقلات التي تنذر بتأخر حسم جداول العام الفين وخمسة وعشرين، ناهيك عن وجود مشاكل بالإنفاق والتمويل.



ونص تعديل المادة الثانية عشر باحتساب سعر برميل نفط الإقليم بستة عشر دولارا قابلا للزيادة والنقصان وهو ما يشكل نقطة الخلاف.



ورهنت التصويت على الجديد بحسم الامر مع وزيرة المالية سيما مع وجود خلافات سياسية حادة حول طبيعة والية التعويضات التي ستدفعها الحكومة في هذا .