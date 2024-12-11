خسائر كبيرة لأصحاب حقول الدواجن في العراق

بعد أن كانت مناطق تضم أكثر من 80 حقلًا لإنتاج بيض المائدة، تراجعت هذه الحقول اليوم إلى أقل من 20 حقلًا فقط. وقد تعرض أصحاب هذه الحقول لخسائر مادية كبيرة نتيجة دخول كميات من بيض المائدة التركي والإيراني عبر المنافذ الشمالية، مما أثر سلبًا على إنتاجهم المحلي ونافسه بشكل حاد.كادر يتحدث إلى بعض أصحاب الحقول. شاهدوا التقرير أعلاه.