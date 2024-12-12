مقر إدارة ملف الحدود وزيارة الأمم المتحدة للمرجع السيستاني.. التفاصيل الكاملة بنشرة ظهيرة السومرية

- انشاء مقر قيادة متكامل لإدارة ملف الحدود العراقية مع سوريا.. وبغداد وواشنطن تبحثان مواجهة التهديدات الخارجية- عقب لقائه بالسيد السيستاني.. المبعوث الاممي يؤكد حرص المرجعية على ابعاد عن التجاذبات الاقليمية- الارهابي يعدم اكثر من خمسين جندياً سورياً في بادية حمص، وحزب البعث يعلق كافة نشاطاته- وتتابعون.. الدراجات النارية غير المسجلة تثير المخاوف.. جرائم وسرقات في وضح النهار وتحركات خجولة لمنعها