دعوات لحسم القوانين الجدلية

أكد مراقبون على ضرورة الدخول في موجة مكثفة من التفاهمات لحسم القوانين الجدلية بعد انتهاء العطلة التشريعية، ضمن آليات تضمن تحقيق مصلحة المواطن. واعتبر المراقبون أن هذه الخطوة قد تساهم في الثقة بين الأوساط السياسية والشعبية، وهو ما قد يعزز الاستقرار ويشجع على العلاقات بين مختلف الأطراف المعنية.إليكم ما قاله محللون سياسيون لكادر في هذا التقرير!