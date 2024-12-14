العراق يُحصّن حدوده مع سوريا تحسّبًا لأي تحرك إرهابي

تُواصل القوّات العراقية جهودها على الشريط الحدودي، بين وسوريا، عبر إقامة مركز للعمليات المشتركة. وذلك بعد رصد تحرّكات مشبوهة لعناصر .فهل ستنجح في الحفاظ على استقراروأمن البلاد؟