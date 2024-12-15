العراق يستعيد دوره الدبلوماسي لحل الازمات في المنطقة‎

زيارة من وزير الخارجية الأمريكي إلى سبقها اتصال من نظيره البريطاني مع السوداني، فضلا عن مباحثات كثيرة مع دول عدة ، فبعد سنوات عجاف استطاع ان يستعيد دوره الدبلوماسي في المنطقة، من خلال الملفات التي تم تداولها في المباحثات الأخيرة ليخلق توازنا سياسيا عربيا بشأن الإقليمية.أما نتائج المباحثات والتحركات السياسية فقد انعكست على البلاد إيجابياً بلعبه الدور الأبرز في حل الإشكالات التي تحدث في المنطقة.