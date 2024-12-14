"ريادة".. واجهة استشمارية لدعم المشاريع الشبابية‎

خاص السومرية

اربعمئة الف شاب دونوا أسماءهم في تطبيق الريادة لدعم الطاقات الشبابية من خلال التدريب والدعم المالي، مبادرة اطلقتها الحكومة في بغداد وعموم المحافظات وأجريت التحضيرات لها قبل عام من الآن.