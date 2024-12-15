تشكيك بمشروعية حكومة كركوك‎

سياسيون ومراقبون طالبوا بتجاوز الخلافات والى التوافق بين الكتل السياسية خصوصا بعد سنوات عديدة من حرمان لانتخاب مجلس ومحافظها.وعلى الرغم من مصادقة رئاسة الجمهورية على تشكيلها وممارستها لاعمالها الا ان الشركاء المعترضين لا يزالون بانتظار نتائج الطعون المقدمة للمحكمة الاتحادية حول مشروعية حكومة .