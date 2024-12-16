رئيسان لمجلس واحد.. ازمة صلاح الدين تأبى الانفراج

تعاني محافظة الدين من ازمة سياسية تهدد بتصعيد الوضع في على خلفية رفض رئيس مجلسها المحلي الالتزام بقرار والتنحي لصالح رئيس جديد.. تفاصيل اوفى في هذا التقرير من .