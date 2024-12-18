نشرة السومرية.. ملفات مشبوهة في عقود بغداد والغاز الإيراني يفاقم أزمة الكهرباء العراقية

#العراقُ والسعودية يؤكدانِ على احترامِ الإرادةِ الحرّةِ للسوريين وضمانِ مشاركةِ الجميعِ في إدارةِ البلاد# بعد القنيطرة.. الاحتلالُ الصهيوني يتغلغلُ داخل ريفِ درعا .. ويقتربُ من الحدودِ السوريةِ الأردنية#النزاهةُ النيابيةُ تفتحُ ملفاتٍ مشبوهة ً في عقودِ محافظةِ .. تتضمنُ ايجاراتٍ لعقاراتٍ بعشرةِ الافِ دينار#الغازُ الإيراني والبردُ القارسُ يفاقمان أزمةَ الكهرباءِ في البلادْ .. والحكومةُ تستعينُ بالمولداتِ الاهلية