تزامنا مع التحركات الدبلوماسية.. العراق يبدي موقفه الثابت بعدم التدخل بالشأن السوري

وفي زيارة غير معلنة حطت طائرة وزير الخارجية أنتوني بلينكن في لعقد اجتماع مع السوداني وبحث تطور بالمنطقة، وكذلك تلقى السوداني إتصالاً هاتفياً من ولي العهد محمد بن سلمان فضلا عن اتصال اخر من وزير الخارجية البريطاني لبحث الاحداث الاقليمية المتسارعة، اضافة الى زيارات قام بها الى عدة دول لتقريب وجهات النظر حول .اما مخرجات هذه التحركات فقد كانت ايجابية على بتسيده الدور الابرز في حل الاشكالات التي تحدث في المنطقة، ليسترجع بذلك دوره المحوري والمؤثر على المستوى الدبلوماسي.ومن ناحية الوضع في سوريا فان موقف الحيادي لا يزال ثابتا ويدعم وحدة الأراضي السورية، فضلا عن التزامه بعدم التدخل في الشان الداخلي، وانتظار تشكيل حكومة رسمية للتعامل معها دبلوماسيا.