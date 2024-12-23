القوانين الجدلية تعطل العجلة التشريعية‎

نيابياً يؤكد اعضاء في أن المشهد شبه مكتمل حول تلك القوانين، إذ أن الخلاف الدائر يُحصر في إطار اجراء بعض التعديلات على فقراتها، بما يضمن تحقيق المصالح الشعبية حسبما يؤكدون.وتؤكد اطراف عدة أهمية حسم ملف تلك القوانين عقب استئناف مجلس اعماله، لأن التلكؤ في تمريرها ربما ينعكس سلباً على الثقة بين المواطن والاوساط السياسية، سيما مع اقتراب نفاد عمر الدورة الحالية.