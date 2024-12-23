التلاعب بعقارات الدولة وشكاوى ضحايا الإرهاب في نشرة الظهيرة على السومرية

- الحكومة تؤكد مواصلة مع لترسيخ سيادة القانون، وتعكف على تهيئة تشريعات لاستكمال بناء- بعد اكتمال التقرير النيابي.. رصد عمليات شطب وتزوير في عقارات الدولة، وبيعها لمتنفذين بأسعار زهيدة- ذوو ضحايا الارهاب في يطالبون بانصافهم.. الاهالي يشكون من عدم تسلم التعويضات ودوامة المراجعات- بزيارتين متعاقبتين.. وزيرا خارجية والاردن يتباحثان مع الشرع.. النقاشات تتركز على العملية السياسية الجديدة