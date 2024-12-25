فاسدون يسوقون محاصيل مستوردة تحت غطاء “محلي”‎

خاص السومرية

يستغل بعض المتنفذين الدعم الحكومي للزراعة، حيث يدخلون أراضيهم الكبيرة ضمن الخطة الزراعية، رغم عدم زراعتها فعليا، ويبيعون الأسمدة المدعومة في السوق التجارية بأسعار مرتفعة، مما يفتح شهية بعض التجار ويدفعّهم لاستيراد الحبوب من دول الجوار وتسويقها كمحاصيل محلية.