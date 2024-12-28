نشرة السومرية.. شمال البصرة ينتفض بوجه الحكومة المحلية وخسائر فادحة تلحق بفلاحي صلاح الدين

# مع استمرار حالة الاستنفار.. وفد امني رفيع يتفقد جاهزية القوات العراقية على الحدود تحسبا لاي تهديد# لبنان يسلم سوريا سبعين عسكريا بينهم ضباط، واجراء عمليات تمشيط في مناطق انتشار موالين للاسد# شمال ينتفض بوجه الحكومة المحلية.. تصعيد الاحتجاجات على وقع تفشي البطالة وسوء الخدمات# في الدين.. غياب الدعم يلحق بالفلاحين خسائر فادحة.. ويدفعهم لترك مزارعهم والبحث عن عمل آخر