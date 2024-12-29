غياب الدعم يفاقم خسائر فلاحي صلاح الدين‎

في الدين.. غياب الدعم يلحق بالفلاحين خسائر فادحة ويدفعهم لترك مزارعهم والبحث عن عمل آخر.

على الرغم من ان الزراعة تشكل نسبة كبيرة من اقتصاد الا ان تراجع دعم للفلاحين يهدد بزيادة المناطق غير المزروعة ويفاقم من تاكل الغطاء النباتي.. التفاصيل في هذا التقرير من .