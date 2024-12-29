نزيف اقتصادي بسبب توقف صادرات نفط كردستان‎.. فيديو

خسائر مالية كبرى تكبدها منذ سنة وتسعة اشهر، تمثلت بوقف خمسمئة ألف برميل نفط يوميا من اقليم كردستان، منها مئة ألف برميل من ابار التي تمر عبر ميناء التركي.

ويحمل نواب حكومة الاقليم مسؤولية خسارة هذه الكميات من النفط، بسبب التعاقد مع شركات للاستخراج بقيم عالية قبل التفاهم مع المركز.



ورغم المليارات التي تلاشت خلال الأشهر الماضية، لا يزال الخسائر يدور على وقع تفاقم الخلافات داخل البرلمان، على تعديل نص الموازنة الذي ينتظر منه فك شفرات الأزمة.