Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في الميركاتو الشتوي.. مصير راموس على المحك
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

السومرية تحصي "حوادث الطيران".. قتلى الأسبوع الحالي يعادل 2023 و2022 مجتمعة!

خاص السومرية

2024-12-29 | 05:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية تحصي &quot;حوادث الطيران&quot;.. قتلى الأسبوع الحالي يعادل 2023 و2022 مجتمعة!
1,095 مشاهدة

السومرية نيوز-خاص

تسببت حوادث الطيران المتكررة المسجلة خلال الساعات الـ72 الماضية، باثارة الانتباه والريبة حول تكرار حوادث الطيران المميتة خلال أيام قليلة، حيث من المتوقع ان يترفع معدل الحوادث والوفيات المرتبطة بحوادث الطيران مقارنة بالعام الماضي.

وتتبعت السومرية نيوز بشكل خاص، بيانات حوادث الطيران للعام الحالي ومقارنتها بالعامين الماضيين، واتضح انه في 2023، تم تسجيل حوالي 120 حادث طيران، لكن حادثا واحدا فقط كان مميتا وتسبب بوفاة 72 شخصا حينها، لكن شهر ديسمبر الحالي وتحديدا حوادث الـ72 ساعة الماضية، بلغ عدد قتلى حوادث الطيران ما يعادل قتلى حوادث الطيران لعامي 2023 و2022 مجتمعة.

في 2022 بلغ عدد القتلى 160 شخصا من خلال 7 حوادث طيران مميتة، وفي 2023 وقع حادث واحد تسبب بقتل 72 شخصا.

واليوم تحطمت طائرة كورية جنوبية في مطار موان وادى التحطم لمقتل 174 شخصا، فيما لم ينجو من الطائرة سوى شخصين، وقبل 4 أيام وتحديدا في 25 ديسمبر تحطمت طائرة اذربيجانية في كازاخستان وادت لمقتل 38 شخصا، وفي 22 ديسمبر الجاري أي قبل حوالي أسبوع تحطمت طائرة بريطانية وتسببت بمقتل 5 اشخاص.

هذه الحوادث المميتة الثلاثة في ديسمبر الحالي والتي بلغ مجموع قتلاها 217 شخصا، هي من اصل 14 حادث طيران شهده شهر ديسمبر وبلغ اجمالي القتلى 221، حيث قتل 4 اشخاص في حادثتين بتاريخ 18 و17 ديسمبر.

وفقا لذلك، فإن قتلى حوادث الطيران خلال الأسبوع الماضي فقط، وبلغ 217 قتيلا، يعادل تقريبا قتلى حوادث طيران 2022 و2023 مجتمعة، والذي بلغ عدد قتلى هذين العامين 232 قتيلا.

وشهد العام الجاري 2024 حتى الان 189 حادثا، وكان شهر أغسطس اعلى عدد بحوادث الطيران وبلغ 27 حادثا، ولكن عدد القتلى في ديسمبر الحالي هو الأعلى على الاطلاق خلال حوادث طيران 2024، فاعلى عدد قتلى مسجل خلال الأشهر الماضية كان في 9 اب/أغسطس وبلغ 62 قتيلا بحادث تحطم طائرة في البرازيل.

>> انضم الى السومرية على واتساب

حوادث طيران العالم

قتلى طيران الحوادث

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
الطب اون لاين .. فرصة للوعي ام خطر على الصحة - حلقة ١٨٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-29
Play
الطب اون لاين .. فرصة للوعي ام خطر على الصحة - حلقة ١٨٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم بغداد - الحلقة ١٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-29
Play
باب المعظم بغداد - الحلقة ١٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-29
عشرين
Play
عشرين
جدل تغيير النظام.. صراع الداخل والخارج - الحلقة ٥٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-28
Play
جدل تغيير النظام.. صراع الداخل والخارج - الحلقة ٥٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-28
رحال
Play
رحال
خشابة البصرة إيقاعات تراثية تأسر القلوب - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-28
Play
خشابة البصرة إيقاعات تراثية تأسر القلوب - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-28
Play
نشرة ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-28
Play
العراق في دقيقة 28-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-28
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٤ الى ٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2024-12-28
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٤ الى ٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2024-12-28
Biotic
Play
Biotic
اضطراب القلق النفسي، هشاشة العظام وسن اليأس، تنخر العظام - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-27
Play
اضطراب القلق النفسي، هشاشة العظام وسن اليأس، تنخر العظام - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-27
واتساب
Play
واتساب
أخبار منوعة 27-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-27
Play
أخبار منوعة 27-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-27
علناً
Play
علناً
الخدمات ومشاكل الاستثمار والمستثمرين - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-26
Play
الخدمات ومشاكل الاستثمار والمستثمرين - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-26
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
الطب اون لاين .. فرصة للوعي ام خطر على الصحة - حلقة ١٨٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-29
Play
الطب اون لاين .. فرصة للوعي ام خطر على الصحة - حلقة ١٨٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم بغداد - الحلقة ١٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-29
Play
باب المعظم بغداد - الحلقة ١٨٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-29
عشرين
Play
عشرين
جدل تغيير النظام.. صراع الداخل والخارج - الحلقة ٥٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-28
Play
جدل تغيير النظام.. صراع الداخل والخارج - الحلقة ٥٠ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-28
رحال
Play
رحال
خشابة البصرة إيقاعات تراثية تأسر القلوب - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-28
Play
خشابة البصرة إيقاعات تراثية تأسر القلوب - الحلقة ٢٩ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-28
Play
نشرة ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-28
Play
العراق في دقيقة 28-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-28
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٤ الى ٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2024-12-28
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٤ الى ٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2024-12-28
Biotic
Play
Biotic
اضطراب القلق النفسي، هشاشة العظام وسن اليأس، تنخر العظام - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-27
Play
اضطراب القلق النفسي، هشاشة العظام وسن اليأس، تنخر العظام - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-27
واتساب
Play
واتساب
أخبار منوعة 27-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-27
Play
أخبار منوعة 27-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-27
علناً
Play
علناً
الخدمات ومشاكل الاستثمار والمستثمرين - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-26
Play
الخدمات ومشاكل الاستثمار والمستثمرين - الحلقة ٢٥ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-26
اخترنا لك
أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. افتتاح مستشفى الشعب "المبهر" وتحديات القوانين الخلافية
06:26 | 2024-12-29
غياب الدعم يفاقم خسائر فلاحي صلاح الدين‎
04:32 | 2024-12-29
نزيف اقتصادي بسبب توقف صادرات نفط كردستان‎.. فيديو
03:48 | 2024-12-29
افتتاح 250 منشأة ومضاعفة صنع الأدوية 100%.. صحة العراق بين "واقعة مستشفى الكاظمية" وحتى الان
03:44 | 2024-12-29
الحكومة تسعى لتأسيس نظام مالي جديد تواكب من خلاله تطور الاقتصاد
02:11 | 2024-12-29
بالفيديو.. سائق شاحنة يدهس ضابطا ويلوذ بالفرار بعد انهاء حياته‎
01:38 | 2024-12-29
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.