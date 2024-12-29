السومرية تحصي "حوادث الطيران".. قتلى الأسبوع الحالي يعادل 2023 و2022 مجتمعة!

وتتبعت نيوز بشكل خاص، بيانات حوادث للعام الحالي ومقارنتها بالعامين الماضيين، واتضح انه في 2023، تم تسجيل حوالي 120 حادث طيران، لكن حادثا واحدا فقط كان مميتا وتسبب بوفاة 72 شخصا حينها، لكن شهر الحالي وتحديدا حوادث الـ72 ساعة الماضية، بلغ عدد قتلى حوادث ما يعادل قتلى حوادث لعامي 2023 و2022 مجتمعة.في 2022 بلغ عدد القتلى 160 شخصا من خلال 7 حوادث مميتة، وفي 2023 وقع حادث واحد تسبب بقتل 72 شخصا.واليوم تحطمت طائرة كورية جنوبية في مطار موان وادى التحطم لمقتل 174 شخصا، فيما لم ينجو من الطائرة سوى شخصين، وقبل 4 أيام وتحديدا في 25 تحطمت طائرة اذربيجانية في كازاخستان وادت لمقتل 38 شخصا، وفي 22 الجاري أي قبل حوالي أسبوع تحطمت طائرة بريطانية وتسببت بمقتل 5 اشخاص.هذه الحوادث المميتة الثلاثة في الحالي والتي بلغ مجموع قتلاها 217 شخصا، هي من اصل 14 حادث شهده شهر وبلغ اجمالي القتلى 221، حيث قتل 4 اشخاص في حادثتين بتاريخ 18 و17 .وفقا لذلك، فإن قتلى حوادث خلال الأسبوع الماضي فقط، وبلغ 217 قتيلا، يعادل تقريبا قتلى حوادث 2022 و2023 مجتمعة، والذي بلغ عدد قتلى هذين العامين 232 قتيلا.وشهد العام الجاري 2024 حتى 189 حادثا، وكان شهر أغسطس اعلى عدد بحوادث وبلغ 27 حادثا، ولكن عدد القتلى في الحالي هو الأعلى على الاطلاق خلال حوادث 2024، فاعلى عدد قتلى مسجل خلال الأشهر الماضية كان في 9 اب/أغسطس وبلغ 62 قتيلا بحادث تحطم طائرة في البرازيل.