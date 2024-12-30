غياب الدعم وتأخر صرف المستحقات ينذران بتدهور القطاع الزراعي

رغم أن محافظة نفطية بامتياز إلا أن القطاع الزراعي يشكل ركيزة أساسية في اقتصادها، لكن هذا القطاع يعاني من تراجع الدعم الذي تقدمه وزارتا والزراعية معا.عدم مستحقات الفلاحين للموسم المنتهي وسوء توزيع الأسمدة خارج مواسمها انعكس سلبا على مزارعي .المختصون في مجال الزراعة يرون في تراجع دعم القطاع الزراعي تكريسا للاقتصاد احادي الجانب الذي يعتمد كليا على النفط.