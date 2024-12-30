مطالبات بضمانات كردية لاستئناف صادرات الاقليم النفطية‎

وبينما يجد كثيرون في المرتقب للمادة الثانية عشرة من قانون الموازنة منطلقاً لرسم نهايات الخلافات الطويلة الامد، إلا أن يقرن الامر بتدخل لجان فنية لتحديد كلف انتاج نفط الاقليم، التي سيكون الاخير ملتزماً بها لتحقيق مصالح الكردي.وفي السياق ذاته يطالب كثيرون بضرورة معالجة التوقف الحاصل مع الشركات المنتجة، التي تدعي أنها تضررت نتيجة توقف التصدير، بهدف التوصل الى حلول تسهم في استئناف العمليات الإنتاجية والتصديرية بشكل يضمن مصالح جميع الأطراف.