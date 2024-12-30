زيارات "غير معلنة" لدول الجوار تثير علامات استفهام‎

على وقع التطورات المتسارعة بالمنطقة سيما على الجانب من البلاد، كشفت والدفاع النيابية عن زيارات غير معلنة لبعض الشخصيات السياسية لدول الجوار محذرين من طبيعة أهدافها وغاياتها بهذا التوقيت.وعبرت كتل عن تأييدها لسياسية الحكومة الخارجية، معبرين عن رفضهم لتحركات بعض الأحزاب في الخارج وإقامة علاقات خلاف رؤية الحكومة.