رغم نفي المالية.. نواب يتحدثون عن نقص بالسيولة‎

الازمة المالية: نقص السيولة يؤخر الرواتب ويوقف المشاريع في المحافظات.. ماذا يحدث في وزارة المالية؟

نواب كشفوا عن توقف عدد من المشاريع بالمحافظات، اضافة لتأخر صرف الرواتب منذ عشرة أيام بسبب نقص السيولة النقدية، الأمر الذي نفته .. التفاصيل في هذا التقرير من .