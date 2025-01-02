استبعاد نيابي لتأجيل موعد الانتخابات التشريعية‎

تأجيل فكرة تراود بعض الجهات وان كانت عن حيا الا انها اثارت موجة جدل بمجرد طرحها.. سياسيون أكدوا ان هذا التوجه بعيدا عن الواقع سيما وان الكتل السياسية اخذت تستعد لمرحلة .ومع استبعاد فكرة تأجيل تتولد رغبة تعديل قانونها بصيغة تضمن الحقوق لجميع الكتل وتبعد تأثيرات المال .