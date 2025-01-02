قوانين جدلية تنتظر التمرير البرلماني‎

ويُثبت حسم تلك القوانين بسلة واحدة أركان عرف سياسي يُراد مغادرته، لأن استمراره يخلق مشكلات سياسية يمكن أن تصل لمرحلة التعقيد، ناهيك عن اثاره السلبية التي ستهز حالة الثقة مع الاوساط الشعبية.ويأمل كثيرون أن تكون القوى السياسية قد استثمرت مدة العطلة التشريعية للوصول الى تفاهمات تفضي الى صورة مرضية لجميع الاطراف بغية تمرير تلك القوانين على أن تكون المحصلة تحقيق مصلحة .