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الحكومة تبدأ بتطبيق قرارات جديدة لتغيير طرق الري التقليدية في العراق
خاص السومرية
نينوى اجور السقي... غياب الدعم عن الفلاحين قد يفشل قرار استيفاء اجور السقي
2025-01-03 | 04:54
2025-01-03T04:54:38+00:00
Alsumaria Tv
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الحكومة تبدأ بتطبيق قرارات جديدة لتغيير طرق الري التقليدية في العراق
المصدر:
السومرية
939 مشاهدة
نينوى
اجور السقي... غياب الدعم عن الفلاحين قد يفشل قرار استيفاء اجور السقي
في خطوة تهدف لتحديث طرق الري التقليدية التي تم اتباعها لآلاف السنين، بدأت الحكومة في إصدار عدد من القرارات والقوانين الجديدة. ومن أبرز هذه القرارات هو فرض رسوم على الفلاحين مقابل
خدمات
السقي للمرة الأولى في تاريخ
العراق
.
ماذا قال الفلاحون لكادر
السومرية
في هذا التقرير؟
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