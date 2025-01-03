الحكومة تبدأ بتطبيق قرارات جديدة لتغيير طرق الري التقليدية في العراق

في خطوة تهدف لتحديث طرق الري التقليدية التي تم اتباعها لآلاف السنين، بدأت الحكومة في إصدار عدد من القرارات والقوانين الجديدة. ومن أبرز هذه القرارات هو فرض رسوم على الفلاحين مقابل السقي للمرة الأولى في تاريخ .ماذا قال الفلاحون لكادر في هذا التقرير؟