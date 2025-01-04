ما بين التمديد والتجديد... جلسة استثنائية للبرلمان العراقي تلوح في الافق!

جلسة استثنائية... بين أعضاء جدد وتمديد عمل الحالي.

بعد تحديد موعد الجلسة الاستثنائية، يوم الاحد، والّتي جاءت بشكلٍ مفاجئ لمناقشة قرب انتهاء ولاية . ماذا كشف بعض النزاب لكادر السومرية؟