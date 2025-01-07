استقطاعات الرواتب ومخالفات المولدات.. أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية

- مع قرب انطلاق الفصل الجديد.. توقعات بتكرار سيناريو كسر النصاب، ومطالبات بضرورة اقرار التشريعات المهمة- وصلت لثلاثين الفا.. استقطاعات في رواتب المتقاعدين تثير كبيرا بين الاوساط الشعبية- في ظل غياب المحاسبة.. اصحاب المولدات يخالفون التسعيرة الرسمية.. والمواطنون يطالبون باجراء حكومي صارم- الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات هاري ترومان في الاحمر.. والاحتلال يوسع عملياته في الضفة