جلسات برلمانية خالية من القوانين الخلافية... وتحذيرات من "السلة الواحدة"!

الملفات العالقة... يستأنف جلساته بجداول اعمال تخلو من القوانين الخلافية والجدلية





يستأنفُ البرلمانُ اعمالَه بجسلتين تخلو جداولُ اعمالِهما من القوانينِ الجدليةِ, في مشهدٍ يرى فيه مراقبون مشكلةً قد تنعكسُ على الثقةِ بين الاوساطِ السياسيةِ والشعبية, وسط تحذيراتٍ من الركونِ لمبدأِ السلةِ الواحدةِ في حسمِ تلك القوانين.