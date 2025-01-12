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العد التنازلي لمجيء ترامب.. العراق على "احر من الجمر"

خاص السومرية

2025-01-12 | 03:00 2025-01-12T03:00:00+00:00
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العد التنازلي لمجيء ترامب.. العراق على "احر من الجمر"

المصدر:
السومرية
808 مشاهدة


"سنفرض عقوبات لم يروا مثلها من قبل".. تهديد 2020 حاضر في 2025

"سنفرض عقوبات لم يروا مثلها من قبل".. هذه العبارة اطلقها الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب، وكانت موجهة الى العراق حينها، لكنها تعود لعام 2020، وقالها في ذلك الوقت ردًا على أية محاولة عراقية لإجبار القوات الامريكية على الانسحاب، لكن هذه الجملة يبدو أنه سيتم تفعيلها بشرط آخر هذه المرة.

10 ايام ويدخل البيت الابيض.. العراق والمنطقة بفترة استجمام قبل مرحلة القرارات
لم يتبقى سوى 10 أيام فقط ويدخل ترامب الى البيت الأبيض مرة اخرى بعد ان غادره في يناير 2021، وطوال الفترة القصيرة الماضية والمتبقية أيضًا، تعيش المنطقة والعراق حالة استجمام مؤقت قبل ترتيب الاوراق واتخاذ القرارات واعادة النظر بالسياسات.

تغيير النظام وتفكيك الفصائل "متضاربة" ولكن: شيء جديد سيحل في العراق
احاديث تغيير النظام السياسي في العراق ثم تفكيك الفصائل أو حل الحشد الشعبي، او انهاء وجود القوى السياسية الكبرى، كثرت وطالت على السن المبشرين والمحذرين، وبين تأكيد ونفي واختلاف المعلومات وتضاربها، تبقى هناك حقيقة واحدة متفق عليها، وهي أن ترامب يحضر شيئًا ما للعراق وأن مشهدًا جديدًا سيكون حاضرا لا محالة.

حل الفصائل "قيد النقاش".. وتجفيف تمويل ايران سيكون في العراق
على ألسنة قادة سياسيين وزعماء وتيارات، فإن حل الفصائل وتفكيكها امر قيد التفكير داخليًا، مع استثناء المساس بالحشد، اما الامر الاخر فهو يتعلق بعقوبات اقتصادية بل وانهاء قطاعات وانشطة مالية متشابكة بين إيران وشخصيات وقوى عراقية، حيث أن تجفيف التمويل لن يكون بقطعه عن الوصول الى ايران فحسب، بل قطع اصله المحتمل في داخل العراق.

وقود ودولار ومراكز تجارية ومعامل.. انشطة قد تختفي من العراق خلال 2025
انشطة تتعلق بالوقود والدولار وربما معامل انشطة تجارية بل ومصارف حتى، كل هذه ربما ستختفي من الوجود خلال العام الحالي، بدعوى انها بوابات لحصول بعض الشخصيات والقوى والأجنحة المسلحة على الاموال.

لا كهرباء في الصيف المقبل.. اشارة مسبقة على احدى نوايا ترامب القادمة
واحدة من اكثر العقوبات المحتملة التي تتفق عليها المصادر والتصريحات السياسية الصريحة، هو انهاء اعفاء العراق من عقوبات استيراد الغاز والوقود من ايران، هذا يعني ان عام 2025 سيكون فاقدًا لحوالي 9 الاف ميغا واط من الكهرباء وهو ما يعادل اكثر من ثلث الانتاج العراقي، وهي اشارة اولى ومسبقة عن حجم الأزمة الكهربائية التي سيشهدها العراق خلال الصيف المقبل واحتمالية انعكاسها على تظاهرات وغضب شعبي كبير.

قطاع النفط.. تضييق محتمل من ترامب على منشآت محددة
الترجيحات والتقارير تشير ايضا الى أن العقوبات قد تطال قطاع انتاج وتصدير النفط، فمنع سفن محددة او شركات نقل او منافذ تصدير أو مؤسسات ونشاطات حكومية قد تسيطر عليها جهات وأحزاب معينة، قد يشل نشاطات اقتصادية حكومية وتأثر بشكل مباشر على العمليات المالية في العراق او حتى امكانية سداده للرواتب ربما.

حجز اموال العراق في الفيدرالي مقابل تطبيق اشتراطات.. كم ستدوم الاضطرابات؟
من السيناريوهات المرجحة الاخرى، هو أن يفرض ترامب عقوبات او قرارات تحجز أموال وايرادات العراق من الدولار في البنك الفيدرالي الامريكي لحين تطبيق اشتراطات ومتطلبات معينة وقرارات جريئة كما وصفها ممثل الامين العام للامم المتحدة، لكن هذه الاجراءات قد تأخذ وقتًا ربما، ولحين أن يحقق العراق المتطلبات والاشتراطات هذه سيكون قد عاش أسابيع او اشهر من الاضطرابات الاقتصادية والمجتمعية والسياسية.

اتفاق سياسي داخلي.. عدم السباحة عكس الامواج والانخراط في الوضع الجديد
وعمومًا، تشير المعلومات والمؤشرات الى ان القوى السياسية في العراق بل وحتى الجهات والشخصيات المتوقع استهدافها بالعقوبات، جميعها منفتحة على اجراء التغييرات والمتطلبات المفروضة خوفًا من وقوع المحظور، وهناك اتفاق سياسي داخلي بالانخراط في ما تتوجه اليه المنطقة وفق المتغيرات الجديدة وعدم السباحة عكس الأمواج.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.
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