نشرة السومرية.. البرلمانُ يفشلُ في عقدِ اولى جلساتِه وبارزاني يفتحُ ملفَ الرواتبِ مع بغداد

#البرلمانُ يفشلُ في عقدِ اولى جلساتِه خلال فصلِه الجديد .. ومطالباتٌ نيابيةٌ باقالةِ الوزراءِ الفاسدين# بعد شدٍ وجذبٍ .. نيجرفان يفتحُ ملفَ رواتبِ موظفي ومتقاعدي الاقليمِ مع المسؤولين في#حمى الفسادِ والسلاحُ المنفلتُ يرفعانِ من نسبِ الجرائمِ وتساؤلاتٌ حول دورِ الاجهزةِ الامنية#مؤتمرُ يدعمُ الادارةَ الجديدةَ في ويؤكدُ ضرورةَ رفعِ العقوباتِ المفروضةِ على دمشق