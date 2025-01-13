جلسة البرلمان... لا نصاب والسبب: فقرتان بجدول الاعمال

رغم غيابِ القوانينِ الجدليةِ لم يتمكنْ البرلمانُ من عقدِ اولى جلساتِه بعد ان تسببتْ الخلافاتُ السياسيةُ وعدمُ التوافقِ بين هيئةِ الرئاسةِ والنوابِ على بعضِ فقراتِ جدولِ الاعمالِ بعدمِ اكتمالِ النصابِ القانوني.تابعوا ما قاله أعضاء من في هذا التقرير من السومرية!