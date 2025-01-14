تركيا تدخل على خط تشكيل حكومة الاقليم... وهذه غايتها!

مع تعثر تشكيل حكومة الاقليم وغياب التوافق بين الحزبين الكبيرين تدخل كقوة جديدة في توجيه بوصلة تشكيل حكومة بعيدا عن بوصلة الطامح لتولي رئاسة حكومة الاقليم.ماذا قال محلل سياسي في هذا الشأن لكادر السومرية؟ شاهدوا هذا التقرير!