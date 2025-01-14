وعود جديدة لتحسين جودة الطاقة الكهربائية في العراق

أطلقت وزارة الكهرباء وعوداً جديدة تهدف إلى جودة في البلاد، وذلك بعد توجيه الوزارة بنصب 77 محطة توزيع لفك الاختناقات في المناطق التي تعاني من ضغط على الوطنية. وتعد هذه الخطوة جزءً من الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية للطاقة الكهربائية في مختلف المحافظات.كادر يتحدث إلى المواطنين في هذا التقرير!