أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. فساد يهدد عقارات المواطنين وإقالة محافظ ذي قار

يصلُ .. ورئيسُ وزرائِها يكشفُ عن اجراءاتٍ جديدةٍ لرفعِ التبادلِ التجاري مع العراقِ لأكثرَ من عشرةِ أضعافلعدمِ القناعةِ بأجوبتِه.. مجلسُ محافظةِ يصوتُ بالاغلبيةِ على اقالةِ المحافظِ مرتضى الابراهيمي من منصبِهقرارٌ قضائيٌ يفاجئُ امرأةً بالتخلي عن مئةِ مترٍ من منزلِها لشخصٍ لا تعرفُه .. عقاراتُ المواطنين مهددةٌ ودعواتٌ لتشديدِ الرقابةبعد حسمِ ملفِ الرهائنِ والاسرى بالكامل .. بايدن يعلنُ قربَ التوصلِ لاتفاقٍ نهائيٍ لوقفِ إطلاقِ النارِ في