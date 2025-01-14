نشرة السومرية.. النزاهة النيابية تستضيف اول وزير داخل البرلمان وهدوء يلف الحديث عن تعديلات قانون الانتخابات

# تعزيزُ الشراكةِ الاستراتيجيةِ ومواجهة ُ التحدياتِ الإقليميةِ على طاولةِ وملكِ#النزاهة ُ النيابية ُ تستضيفُ اولَ وزيرٍ داخلَ .. وتؤكدُ ان العيداني على رأسِ قائمةِ# هدوءٌ يلفُّ الحديثَ عن تعديلاتِ قانونِ الانتخاباتِ واعتراضاتٌ واسعة ٌ قد تعيقُ التحركاتِ السياسية# بالاغلبيةِ المطلقة.. مجلسُ يُقيلُ المحافظَ ويمنحُه ثلاثين يوما لتصريفِ اعمالِ