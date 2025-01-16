السوداني يُواصل زياراته إلى لندن... وهذه أبرز أجندته!

يُواصل سلسلة لقاءاته مع المسؤولين والشركات البريطانية، خلال زيارته إلى لندن، والتي تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية مع المتحدة في مجالات الاقتصاد والأمن ومكافحة الهجرة غير النظامية.التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!