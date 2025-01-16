السوداني في لندن: حوارات استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي

أجرى سلسلة لقاءات مع شخصيات عدّة في لندن، للبحث في الملفات المشتركةِ وتوقيع اتفاقياتٍ تعاونيةٍ في العديد من المجالاتِ لاسيّما الاقتصادية.على ماذا تدلّ هذه الحوارات المكثّفة؟