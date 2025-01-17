تعطيل شبه متعمد لعمل البرلمان.. ابرز ما تتضمنه نشرة السومرية

نيوز – محلي

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية اليوم الجمعة 17 كانون الثاني 2025 وتحديداً في الساعة 2:45م.

# حكومة الاحتلال تصادق على قرار وقف اطلاق النار في غزة.. والامم المتحدة تقر بصعوبة اعادة الاعمار # بعد توقيع اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم بمختلف المجالات.. السوداني يختتم زيارة بريطانيا ويعود الى # تعطيل شبه متعمد لعمل .. مطالبات بتحرك رئاسته لضبط ايقاع الجلسات، والمشهداني يحمل الكتل المسؤولية # مصادر نيابية تؤكد اكثر من احد عشر ترليونا الى اربيل، واللجنة المالية تشكل للتدقيق

