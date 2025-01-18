نشاط بسوق العقارات.. نظام جديد لزيادة قيمة الدينار العراقي والسيطرة على مضاربات العملة

وقال قصي لـ نيوز، إن "السلطة النقدية تحاول السيطرة على سوق العقارات من خلال تعزيز الثقة بين البائع والمشتري لتكون ضمن اشراف المصارف العراقية وبترتيبات لا تسمح بدخول الدينار الفاسد الى داخل النظام المصرفي من اجل عدم التلاعب بالسجلات الخاصة بعمليات نقل الملكية".وأضاف، أن "هذا الاجراء سيساهم في تنشيط عملية الادخار داخل القطاع المصرفي للدينار بالنسبة للراغبين بشراء العقارات خاصة الوحدات الصغيرة دون الـ 500 مليون".وتابع، أن "سوق العقارات نشط في بسبب استمرار الطلب عليه، لكن مع ذلك علينا ابعاده عن موضوع غسيل الأموال، وهذا الاجراء سيساهم بمعرفة من اين اتى الدينار ومن هو المالك الحقيقي له وطبيعة ايراداته لكي يتم التأكد من عمليات البيع والشراء وفق الضوابط والشروط القانونية".ولفت الى انه "يجب عدم السماع باستغلال المصارف العراقية والعقارات لغرض غسيل الأموال، والفترة القادمة سنشهد السيطرة على بقية الموجودات المتداولة وكلما نظمنا مثل هكذا إجراءات زادت قيمة الدينار وقلت المضاربات بين الأسواق الثانوية والعملة".